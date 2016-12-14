İstanbul Beşiktaş’taki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Haşim Usta’nın Edirne’nin Keşan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde okuyan 16 yaşındaki kızı Melis Usta, babasının defnedilmesinin ardından Keşan’daki evlerine döndü.



Haşim Usta’nın ilk evliliğinden olan kızı Melis Usta’yı, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve İlçe Müftüsü İsmail Hergül, Paşayiğit Caddesi’ndeki evinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletip, Kuran-ı Kerim okudu.



Evinin önüne Türk bayrağı asıldı



Öte yandan Melis Usta, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı paylaşımda, evinin önüne asılan Türk bayrağı’nı videoya çekerek, "Babamın bayrağını da astırıyorum Allah’ın izniyle... Bu şanlı Türk Bayrağı dalgalandıkça senin kanın yerde kalmayacak babam" notunu paylaştı. Diğer bir paylaşımda ise polis kıyafetleri fotoğraf çekilen Melis Usta, "Babam kızın dimdik ayakta duruyor. O hainlerin yüzünü güldürmeyeceğim babam!" yazdı.







AK Parti İlçe Teşkilatı da yalnız bırakmadı



Öte yandan Melis Usta’ya bir taziye ziyareti de AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve İlçe Teşkilatı’ndan gerçekleşti. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Karaağaç ve personelinin de katıldığı ziyarette Usta’ya başsağlığını ileten Hüseyin Boyalık, "Şehidimizin kızı Melis kızımız artık bizim de kızımız" diyerek, Melis Usta’nın acısını paylaştığını söyledi.



Daha sonra ise parti yöneticisi Kadir Köseler tarafından Şehit Polis Haşim Usta için Kuran-ı Kerim okundu. Kaynak : İHA