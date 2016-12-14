Satıcısı olmayan simit tezgahında hasılat tam

İpsala ilçesindeki uluslararası karayolunda, camekanlı simit arabasını sabah doldurduktan sonra diğer işlerinin başına dönen simitçi, akşam hasılatı almaya geliyor.



İpsala'da ekmek parasını 35 yıldır simit yapıp satarak çıkaran Şendoğan Güneybaşı (55), sabah fırında pişirdiği simitleri, daha dumanı üzerindeyken İpsala Sınır Kapısı'na giden yoldaki simit tezgahına götürüyor.



Tek başına birçok işe yetişmesi gereken Güneybaşı'nın son yıllarda uyguladığı satış yöntemi müşterilerini şaşırtıyor. Yunanistan'a çıkış yapmak için sıraya giren tır şoförlerinin yoğun olduğu yerde bulunan tezgahın camekanında '1 lirayı bırak, simidi al, simitçiyi arama' yazısı yer alıyor. Güneybaşı, tezgaha her gün 100'e yakın simidi doldurduktan sonra diğer işlerinin başına dönüyor.



Güneybaşı kimi zaman ikindi kimi zaman da akşam vakti simitlerin parasını almak üzere tezgaha gidiyor. Simitlerin satıldığını ve paraların da eksiksiz tezgaha bırakıldığını gören simitçi Güneybaşı, karşılıklı güven üzerine geliştirdiği satış stratejisini 5 yıldır yürütüyor.







Tezgahtaki paraları toplamak için geldiği sırada AA muhabirine açıklama yapan Şendoğan Güneybaşı, her yere yetişemeyince aklına 'simidi kendi satan tezgah' projesinin geldiğini söyledi.



Bugüne kadar koyduğu simitlerden tamamının parasının bırakıldığı gördüğünü ifade eden Güneybaşı, 'Adam yok, mecburen fırına gidiyorum, Keşan'a gidiyorum, Enez'e gidiyorum. Sabahtan 100 kadar simidi bırakıyorum bir bakıyorum 100 simit parası tezgahta. Bu karşılık güvendir. Eksik olsa da helal olsun. Bizim insanımız 1 liraya tenezzül etmez.' diye konuştu. Kaynak : AA