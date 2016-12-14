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Okula gitmeyen oğlunu kemerle dövdü

Muğla'nın Milas İlçesi’nde, 13 yaşındaki oğlu İ.Ç.’yi okula gitmediği ve sigara içtiği iddiasıyla kemerle döven baba 39 yaşındaki Özay Ç. gözaltına alındı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 23:45
Okula gitmeyen oğlunu kemerle dövdü

Baharlı Mahallesi Koru Sanayi Sitesi'nde bir çocuğun üzerindeki elbiselerinin çıkarılarak kemerle dövüldüğünü görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, oğlunu döven Özay Ç.'yi gözaltına aldı. Özay Ç. İfadesinde, oğlunun okula gitmediğini yönünde bilgi geldiğini belirterek, 'Aramaya çıktım. Okula yakın bir yerde sigara içerken yakaladım, çok sinirlendim' dediği belirtildi.

Savcılıkta ifadesine başvurulan baba Özay Ç. serbest bırakıldı.




Kaynak : Hürriyet

SigaraJandarma


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