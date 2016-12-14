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O ilimizde okullar tatil edildi

Ağrı’da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle pazartesi gününe kadar tüm okullar tatil edildi.

Eğitim / 14 Aralık 2016 Çarşamba 14:28
O ilimizde okullar tatil edildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Doğubayazıt ilçesi hariç, kent genelinde 15-16 Aralık 2016 tarihleri arasında tüm okulların tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacakları belirtildi.

Öte yandan, Doğubayazıt ilçesi hariç merkez ve diğer ilçelerde bugün de eğitime bir günlük ara verilmişti. Kaynak : İHA

Kar Yağışı


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