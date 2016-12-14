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Nişantaşı'nda tinerci dehşeti

Şişli Nişantaşı’nda madde bağımlısı olduğu öğrenilen Okan Ş. isimli kişi cep telefonunu vermedi diye diğer madde bağımlısı arkadaşı Fevzi Andala’yı tiner döküp yaktı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 16:31
Nişantaşı'nda tinerci dehşeti
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Olay, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Ş. isimli tinerci bir kişi cep telefonunu istediği madde bağımlısı arkadaşının telefonu vermedi diye tartışmaya başladı.

Elindeki tineri Fevzi Andala adlı arkadaşının üzerine döken şahıs daha sonra arkadaşını ateşe verdi. Şahıs yanmaya başladı.

Bu sırada bir polis memuru yanan şahsa suyla müdahale etti. Polis yanan şahsı söndürürken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Arkadaşını yakan Okan Ş. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cep telefonuna saniye saniye yansıyan görüntülerde, tinerci şahıs arkadaşını yakıyor. Daha sora yanmaya başlayan şahıs koşmaya başlıyor. Ardından bir polis suyla yanan şahsa müdahale ederek söndürüyor.

Kaynak : İHA

PolisPolis MemuruMadde Bağımlısı


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