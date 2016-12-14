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Muş’ta yoğun kar yağışı sebebiyle halı saha çöktü: 1 ölü!

Muş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle çöken halı saha çatısı altında kalan bir lise öğrencisi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 19:01
Muş’ta yoğun kar yağışı sebebiyle halı saha çöktü: 1 ölü!

Alınan bilgilere göre olay, il merkezine bağlı Yaygın beldesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle çöken halı saha çatısı altında kalarak ağır yaralanan lise öğrencisi Fevzi Ekmen, kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya şahit olan öğrencilerden Resul Çalışıcı, top oynadıkları sırada demirlerden bir anda ses geldiğini söyledi.

Çalışıcı, “Biz sandık ki dışarıdan patlama sesi geldi diye. Sonra anladık ki halı sahanın demirlerinden geliyor. Dışarıya doğru koşmaya başladık. Kimi arkadaşımız da kendisini yırtılan tellerden dışarı atmaya çalıştı. Bizlerde kapıdan çıkmaya çalıştık. Bir arkadaşımız baya geride kaldığı için demirlerin altında kaldı” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Kaynak : İHA

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