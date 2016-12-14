Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de bölgede devam eden kar yağışının gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



Sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında azalacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, azalan sıcaklıkların etkisiyle sıcaklıklarının oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İç bölgelerdeki 5 il için de kuvvetli buzlanma ve don uyarısı



Meteorolojiden Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için 5 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden itibaren 19 Aralık'a kadar Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği belirtildi.



Ulaşımda aksamaların yaşanmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşlara olası risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Kaynak : AA