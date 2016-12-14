Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar

Yaptığı trafik kazasıyla bir polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'e yeniden yargılanma yolu açıldı.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Rüzgar Çetin, "verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi" göz önüne alınarak oy çokluğuyla tahliye edilmişti.
YENİDEN YARGILANACAK
Ancak İstinaf Mahkemesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.