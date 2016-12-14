Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Rüzgar Çetin, "verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi" göz önüne alınarak oy çokluğuyla tahliye edilmişti.



YENİDEN YARGILANACAK

Ancak İstinaf Mahkemesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.