USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar

Yaptığı trafik kazasıyla bir polis memurunun ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'e yeniden yargılanma yolu açıldı.

Güncel / 14 Aralık 2016 Çarşamba 17:18
Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin Beşiktaş'ta bilinçli taksirle bir polis memurunun şehit olmasına, birinin de ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı Rüzgar Çetin, "verilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi" göz önüne alınarak oy çokluğuyla tahliye edilmişti.

YENİDEN YARGILANACAK
Ancak İstinaf Mahkemesi, Rüzgar Çetin’in yeniden yargılanmasını kararlaştırarak duruşma günü verdi.

Sinan Çetin'in oğlu gözaltında Sinan Çetin'in oğlu gözaltında Sinan Çetin'in oğlunun karıştığı kaza kamerada Sinan Çetin'in oğlunun karıştığı kaza kamerada Sinan Çetin'in oğlunun ilk sözü o oldu Sinan Çetin'in oğlunun ilk sözü o oldu Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar Mahkemeden Rüzgar Çetin için yeni karar Savcıdan Rüzgar Çetin kararına itiraz: Daha üst oranda ceza verilsin Savcıdan Rüzgar Çetin kararına itiraz: Daha üst oranda ceza verilsin Rüzgar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı Rüzgar'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı Metin Feyzioğlu'ndan Rüzgar Çetin yorumu Metin Feyzioğlu'ndan Rüzgar Çetin yorumu Rüzgar Çetin'e yurt dışına çıkış yasağı Rüzgar Çetin'e yurt dışına çıkış yasağı Rüzgar Çetin'e kötü haber Rüzgar Çetin'e kötü haber Rüzgar Çetin 1.5 milyon TL'ye tahliye oldu iddiası Rüzgar Çetin 1.5 milyon TL'ye tahliye oldu iddiası Rüzgar Çetin'in tahliye olduktan sonraki ilk fotoğrafı Rüzgar Çetin'in tahliye olduktan sonraki ilk fotoğrafı Rüzgar Çetin'in tahliyesine karar verildi Rüzgar Çetin'in tahliyesine karar verildi Şehit polisin eşi Özlem Alagöz Beyaz TV'ye konuştu... Şehit polisin eşi Özlem Alagöz Beyaz TV'ye konuştu...

Polisİstinaf MahkemesiRüzgar ÇetinTrafik KazasıSinan Çetin


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı