Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Halep'te silahlı grupların direnmesinin gelecek 3 gün içinde son bulacağını ifade ederek, “Halep'teki durumun gelecek 2-3 gün içinde çözüleceğini umuyorum” dedi.



Muhaliflerin direncinin de gelecek günlerde son bulacağına inandığını kaydeden Lavrov, Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD ile anlaşmaktan daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.



Kaynak : İHA