Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Halep’teki ateşkesin 2-3 gün içinde çözüleceğine inanıyorum. Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD ile anlaşmaktan daha kolay” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada Halep'te silahlı grupların direnmesinin gelecek 3 gün içinde son bulacağını ifade ederek, “Halep'teki durumun gelecek 2-3 gün içinde çözüleceğini umuyorum” dedi.
Muhaliflerin direncinin de gelecek günlerde son bulacağına inandığını kaydeden Lavrov, Halep konusunda Türkiye ile anlaşmak ABD ile anlaşmaktan daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak : İHA