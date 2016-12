CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu belirterek, 'İnsanlık suçuna karşı hepimizin ortak tavır takınması lazım.' dedi.



Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, milletvekilleri ve bazı partililerle, terör saldırısının gerçekleştiği Beşiktaş Şehitler Tepesi'ne gelerek, saldırının olduğu alana karanfil bıraktı.



Ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, terör konusunda tüm siyasi partilerin, meslek kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların duyarlılığını bildiğini söyledi.



Nereden, kimden gelirse gelsin, teröre karşı durmanın ve lanetlemenin herkesin vicdani borcu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



'Terör, bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı hepimizin ortak tavır takınması lazım. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılmış kurşun demektir. Polise yönelik her terör eylemi, millete yönelik terör eylemidir. Çünkü polis bu milletin vicdanıdır. Biz sokaklarda, caddelerde rahat gezelim, akşam evlerimizde rahat uyuyalım diye bize bekleyendir. Bizim güvenliğimizi koruyandır. O nedenle ona yönelik her şiddet millete yönelmiş şiddettir. Hepimiz, terör kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin, dik, onurlu duracağız, terör teslim olmayacağız. Güvenlik güçlerimizin arkasında olacağız. Onların moral ve desteğe ihtiyacı var. O desteği sonuna kadar vereceğiz.'



Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar dileyerek, 'Tabii ne dersek diyelim sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama şunu çok iyi bilsinler, polis arkadaşlarımız onurlarıyla görev yapıyorlar. Onların yeri bizim yüreklerimizdedir.' diye konuştu. Kaynak : AA