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İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suriye'nin Halep kentindeki olayları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde 22 Aralık'ta acil toplantı çağrısında bulundu.

Dünya / 14 Aralık 2016 Çarşamba 22:40
İslam İşbirliği Teşkilatı acil toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunu, üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde Halep'te yaşananları değerlendirmek üzere 22 Aralık'ta düzenlenecek acil toplantıya çağırarak, söz konusu toplantının Kuveyt'in talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), bögede ateşkesin sağlanması ve yıllardır krize siyasi bir çözüm bulunması konularında başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye girişi için gerekli adımların atılması çerçevesinde teşkilata üye ülkelerin harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, BM'den, yasaları ve insan hakları kurallarını ihlal ederek bu suçları işleyenlerin belirlenmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi için acilen bağımsız bir soruşturma komisyonu kurması istendi.

Halep'te dün akşam Esed rejimi güçleri ile muhalefet arasında Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı ve sivillerin bölgeden çıkarılacağı bildirilmişti. Ancak ateşkes anlaşmasına rağmen bölgeden sivil halka yönelik katliamlara ilişkin haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

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