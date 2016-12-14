Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye vatandaşlar ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılardan oluşan kalabalık bir grup, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Halep'teki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.



Elliden fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylem için, akşam saatlerinden itibaren Cağaloğlu Ankara Caddesi'ndeki başkonsolosluk binası önünde toplanan grup, Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.



Gruptakiler, 'İran ümmete hesap verecek', 'Katil İran, Suriye'den defol', 'Halep halkı yalnız değildir', 'Halep İran'a mezar olacak', 'Halep Sünnidir, Sünni kalacak' şeklinde sloganlar attı.



Grup adına basın açıklamasını Üniversiteli Müslümanlar adlı grup üyesi Mehmet Fatih Demirci okudu.



İran'ın Suriye'de mezhepçi yayılma politikası güttüğü vurgulanan açıklamada, 'Suriye'de 5 yıldır milyonlarca insan mülteci olarak ülkeyi veya yaşadıkları şehri terk etti. Binlerce insan, çocuk, kadın, yaşlı olup olmamasına bakılmaksızın katledildi. Mülteci olarak Avrupa’ya gitmek isteyen nice Aylan bebekler Akdeniz’in, Ege’nin sularında insanlığımızla birlikte karaya vurdu.' denildi.



'Zalim şebekenin Suriye'nin etnik ve mezhepsel yapısını değiştirmek, zulüm sistemlerini ebedi kılmak için yürüttükleri vahşet politikaları bugün Halep'te 300 bin insanı açlığa, susuzluğa, göçe zorlamaktadır.' ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Zulüm gün geçtikçe şiddetini artırırken, dünya üç maymunu oynamaya devam etmektedir. Gaziantep’in, Konya’nın, Diyarbakır'ın ve İstanbul’un kardeşi kadim şehir Halep, bütün bu sessizliğin içinde ölüyor. Yıllardır yaşam mücadelesi veren Halep’te ölüm kol geziyor. Ümran bebekler açlık içinde, bombalarla yıkılmış moloz yığınları arasında sessizce can veriyor. Halep’te bir tarih yok ediliyor. Halep bütün bu yıkıma rağmen ayakta kalmaya çalışıyor, direniyor, zulme başkaldırıyor. Uluslararası siyasi dengelere kurban edilen çocuklarımızı, kardeşlerimizi, İstanbul’dan ayrı görmediğimiz yıkılan Halep’imizi yalnız bırakmayacağız.'



Açıklamada, Halep'te yüz binden fazla insanın tahliye edilmeyi beklediği, İran'ın bu tahliyeye engel olduğu belirtilerek, 'Yapılan ateşkes anlaşmasına dahil edilmediği için mazlumların kanı üzerinden söz sahibi olmaya çalışan İran'a sesleniyoruz. Bu ümmet yaptıklarınızı unutmayacak. Elinize mazlumların kanı bulaştı.' denildi.



Kaynak : AA