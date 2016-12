HDP'li Garo Paylan'a polise hakaret tweet'i soruldu

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar, Gümrük ve Ticaret ile Maliye bakanlıklarının 2017 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.



HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 'Birini grup başkanvekili sanıyordum ama meğerse baştrolmüş. Bu kişilere ülkeyi teslim ettiğimiz takdirde daha çok karanlıklar yaşarız.' dedi.



'BEBEKLERDEN KATİL YARATAN BİR MEKANİZMAMIZ VAR'



16 yaşındaki bir çocuğun, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyadaki paylaşımında, nasıl 'Oh olsun' noktasına geldiğinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Paylan, bunu sorgulamadıkları sürece daha çok karanlığa maruz kalabileceklerini ileri sürdü. Paylan, 'Bebeklerden katil yaratan, bebeklerin oh olsun dediği mekanizmanız var. O mekanizmanız sürdüğü müddetçe bunları daha çok yaşayacağız. Siz çözüm bulamıyorsunuz, biz üretiyoruz. Çözüm kınamak, lanet olsun demek değildir, bunu zaten söylüyoruz.' diye konuştu.



'BUNU TANIYOR MUSUN?' SORUSU



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sataşma gerekçesiyle söz alarak, yalanın, iftiranın, utanmanın sınırı olduğunu düşündüğünü, ancak olmadığını gördüğünü belirtti.







Sosyal medyada 'Çevik kuvvet ölmüş, oh olsun' diyen kızın, Paylan ile fotoğrafının bulunduğuna dikkati çeken Turan, sadece 'Bunu tanıyor musun?' diye sorduğunu söyledi.



Turan, 'Barış dediniz barışı, anlaşma dediniz anlaşmayı kirlettiniz.' değerlendirmesinde bulundu.



'CİZRE'DE KATLİAM OLURKEN SİZİN ÇOCUKLARINI 'OH OLSUN' DİYORDU'



Paylan da siyasetçi olarak, gittiği yerlerde yüzlerce insanla fotoğraf çektirdiğini, ancak bu kişilerin yaptıklarından sorumlu olmadığını bildirdi. Paylan, 'Cizre, Sur'da katliamlar olurken sizin 16 yaşındaki çocuklarınız oraya 'oh olsun' diyordu.' dedi.







CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'siz-biz' tartışmasının Türkiye'ye, ulusal birlik ve barışa yararının olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin gözünün her şeye rağmen Mecliste olduğunu kaydetti.



Altay, ülkeyi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye vesile olacak söz ve eylemlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, milletvekillerini sağduyuya çağırdı.



