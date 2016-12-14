Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı çocuk merkezinde koruma altında bulunan 5 kız, geçtiğimiz hafta sonu kendilerine zarar verdikleri gerekçesiyle götürüldükleri Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi’nin acil servisinden kaçmıştı.



Yaşları 13 ile 17 arasında değişen kızlardan 4’ü merkez Yıldırım ilçesinde birisi ise şehir dışında bulunarak yurt yetkililerine teslim edildi.



Kızların daha önce de 17-18 kez yurttan firar ettikleri ve polis tarafından işlem yapıldığı öğrenildi.



Kaynak : İHA