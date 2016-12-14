Haşdi Şabi Sözcüsü bu kez çok ileri gitti

İran’ın başkenti Tahran’da basın toplantısında konuşan El Asadi, Başika’daki Türk askerlerini 'işgalci güç' olarak tanımlayarak, Türkiye’nin Irak’ta güç bulundurmasına karşı olduklarını söyledi.



Haşdi Şabi Sözcüsü , “Irak’ın çeşitli kentlerinde son bir yıldır yaptığımız gösterilerle Türk güçlerinin Başika’da bulunmasını protesto ettik. İşgalci Türk güçlerinin Irak’ın kuzeyinde bulunması yasadışıdır” dedi.



Sorunun siyasi yöntemlerle çözümü konusunda iki ülke diplomatik kurumlarına fırsat tanıdıklarını söyleyen El Asadi, “İkili görüşmelerden bir sonuç alınmazsa ve olay askeri çatışmaya doğru giderse Haşdi Şabi olarak mutlaka bu çatışmada yer alırız” dedi.



"HAŞDİ VATANİ’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK VERDİKLERİ İÇİN AYRILDIK"



Sünni birliklerden oluşan Haşdi Vatani’den Türkiye’den askeri eğitim aldıklarından dolayı ayrıldıklarını ileri süren El Asadi, “Türkiye’nin Başika’ya gelmesine izin vermesinden dolayı Haşdi Vatani ile bağlarımızı tamamen kopardık” diye konuştu.