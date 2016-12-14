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Hamsinin fiyatı bir günde 8 lira arttı

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Aydemir: 'Dün tezgahlarda 7 liradan satışa sunulan hamsinin fiyatı, bugün 15 liraya yükseldi'.

Ekonomi / 14 Aralık 2016 Çarşamba 12:37
Hamsinin fiyatı bir günde 8 lira arttı
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Karadeniz'de etkili olan kar yağışı sonrası balık tezgahları boş kalırken, bu durum hamsi fiyatlarına da yansıdı.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, Karadeniz Bölgesi'nde de etkisini sürdürüyor. Elverişsiz hava koşulları sebebiyle balıkçıların denize açılamaması sonucu Ordu'daki tezgahlar da boş kaldı.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların soğumasının denizde fırtınaya sebep olduğunu belirterek, 'Bu durum tezgahların boş kalmasına yol açtı. Dün tezgahlarda kilogramı 7 liradan satışa sunulan hamsinin fiyatı, bugün 15 liraya yükseldi.' dedi.

Hamsi fiyatının bir günde 8 lira arttığına işaret eden Aydemir, 'Tezgahlarda satışa sunulan az miktardaki hamsi, dün gün boyunca tutulan balık. Dolayısıyla hamsi az olunca balıkçılar da ava çıkamadığı için fiyatlar bir anda arttı.' diye konuştu.

Hava koşulları normale dönene kadar piyasada balığın az, fiyatının ise yüksek olacağını dile getiren Aydemir, hava şartlarının, hamsinin yanı sıra mezgit, istavrit, palamut ve çinekop fiyatlarına da olumsuz yansıdığını söyledi.

Aydemir, olumsuz havanın birkaç gün daha süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, havaların düzelmesiyle fiyatların gerileyeceğini sözlerine ekledi.

Kentte 10 yıldır balıkçılık yapan İzzet Kurt da bu sezon balık fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini dile getirerek, 'Vatandaş zaman zaman sürekli değişen fiyatlardan şikayet ediyor ancak bizim yapacağımız pek bir şey yok. Denizden çıkan balığın miktarına göre fiyat belirleniyor.' ifadesini kullandı.

Kaynak : AA

Balık TezgahlarıKar YağışıKaradeniz


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