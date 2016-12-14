Halep için kritik 3'lü zirve!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında 'Suriye genelinde ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm konusunda müzakerelerin başlaması için bir taraftan gayret sarfediyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çabalarımız devam edecek. Bu anlamda, bu ayın sonunda 27 Aralık'ta Moskova'da Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantısını gerçekleştireceğiz' ifadelerine yer verdi.



OTOBÜSLER BOŞ DÖNDÜ



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesine yönelik sağlanan ateşkes kapsamında gönderilen otobüslerin boş olarak geri döndüğünü söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivillerin Halep'ten tahliyesi için gönderilen otobüslerin boş geri döndüğünü söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında Esed'in sivillerin tahliyesini engellediğini belirten Çavuşoğlu, ateşkesi muhaliflerin bozduğu iddiasının yalan olduğunu söyledi.

