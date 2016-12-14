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Hain saldırıda RDX ve TNT kullanılmış

Beşiktaş’ta 44 kişinin şehit olduğu çifte terör saldırısında bombalı araçta kullanılan patlayıcıda RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve üçüncü bir kimyasal madde kullanıldığı ortaya çıktı.

Güncel / 14 Aralık 2016 Çarşamba 16:55
Hain saldırıda RDX ve TNT kullanılmış

Beşiktaş'ta çevik kuvvet ekiplerine yönelik bombalı saldırı ile ilgili çalışma kapsamında, patlamada kullanılan patlayıcı türü incelemeye alınmıştı. Çalışma kapsamında, bomba yapımında RDX (Royal Demolition Explosive), TNT ve 3. kimyasal bir madde kullanıldığı tespit edildi.

Fabrikasyon yapımı olduğunu belirlenen patlayıcıların, genelde askeri envanterlerde bulunduğu öğrenildi. Hazırlanan bombanın üst düzey askeri personel teknik bilgisi gerektirdiği öğrenilirken, yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak : İHA

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