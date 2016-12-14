Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinde Talas ilçesinde bir apartmana yapılan operasyonda, Elazığ İmamı olduğu iddia edilen Mehmet D., Adıyaman ve Kayseri İmamı olduğu iddia edilen Habib B. ile Adıyaman Üniversite Sorumlusu olduğu iddia edilen Hamdi C. ve Hüseyin E., toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alındı.



Kaynak : İHA