Erdoğan ile Putin Halep sürecini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, Halep'te yaşanan insanlık dramının ele alındığı vurgulandı.



Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde, Halep'e yönelik dün akşam sağlanan kısmi ateşkes mutabakatının tam olarak hayata geçirilmesi, mutabakata yönelik ihlallerin engellenmesi gerektiği vurgulandı. Güvenli koridorlar aracılığıyla sivillerin ve muhalefetin tahliye işleminin bir an önce başlaması için ortak çaba harcanması kararı da teyit edildi.



"Türkiye, geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, gerekli güvenli koridorların açılmasının akabinde, Türkiye olarak geçici barınma ve insani yardımlar konusunda her türlü tedbiri almaya hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.