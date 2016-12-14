Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli seferberlik ilan ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, 32. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan, ''PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DHKP-C'siyle ve tüm diğerleriyle, adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum'' dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Sadece 20 Temmuz 2015 tarihinde o günden bugüne PKK ile mücadelede verdiğimiz şehit sayısı 843 güvenlik görevlisi 335 sivil olmak üzere bin 178'dir. DEAŞ saldırılarında verdiğimiz kayıp sayısı 300'e yakındır. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 17 şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette terör örgütlerine de çok büyük zaiyatlar verdirdik.



PKK'ya yönelik yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarda ölü, yaralı, yakalama olarak örgütün kaybı 9 bin 500'ü buldu. Bunların arasında örgütün eli kanlı birçok elebaşı da yer alıyor. Aynı şekilde bölücü örgütün yapılanmasına yönelik operasyonlarda 40 bini aşkın gözaltı, 10 bin 500'ün üzerinde de tutuklama var. Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız bunun böyle bilinmesini özelikle istiyorum.



''BUGÜN ADI KONULMAMIŞ BİR SEVR TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Yaşadığımız dönem, en az İstiklal Harbi kadar önemlidir, kritiktir. Hayati sonuçlar doğuracak ehemmiyettedir. Birinci Dünya Savaşının ardından dönemin güçleri, Türkiye'yi İç Anadolu'da sıkıştırarak, Sevr'de tasarladıkları bir avuç toprağa mahkum etmek istiyorlardı. Aynen bugün Halep'te olduğu gibi. Bugün de adı konulmamış bir Sevr tehdidi ile karşı karşıyayız. Gezi'de sokaklarda başaramadıklarını emniyet yargı darbesiyle elde etmek istediler. Seçimlere umut bağladılar. Orada da olmayınca darbe ihaneti ile sonuca ulaşmaya çalıştılar başaramadılar. Saldırıya uğrayan bizim şahsımızda somutlaştırdıkları yeni Türkiye mücadelesidir. Buna saldırıyorlar.



80 milyon biz tek milletiz. Kimse bize o paçavraları bayrak diye yutturmasın. 780 bin kilometrekare ile bizim tek vatanımız var. Kimse operasyon düşünmesin bedelini ağır öderle ve ağır ödüyorlar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yok bu da böyle bilinmeli.



''BU BİR GÜÇ YARIŞIDIR''

Bugün hem bölgemiz hem de ülkemiz üzerinde çok sinsi, çok alçak, çok kanlı oyunlar oynanıyor. Üst akıl dediğim şey, her gün yeni şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor, bölgemize yeni nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Kanlı gözyaşıyla, iç savaşla, mezhep savaşlarıyla bölgemizin geleceğini karartmaya çalışıyor. Şu gerçeğin farkındayız, bu bir güç savaşıdır, bu bir güç yarışıdır.



Yıkıntıların arasında kucağımızda çocuklarımızın cansız bedenleriyle ağlamamızı bekleyenlere o günleri göstermeyeceğiz. En son Halep'te bunu yaptılar yapıyorlar. İnşallah bizim hiçbir şehrimizde bunu başaramayacaklar. Bu acıların hiçbir yerde yaşanmaması için elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz. Biz insanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Birilerinin vicdanı sükut etmiş olabilir, biz vicdanımızın sesini dinlemeye devam edeceğiz.



''GÜN, ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMA GÜNÜ DEĞİL''

Gün, çekişme günü, çatışma günü, husumet günü, eski defterleri karıştırma günü değildir. Eğer birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmez, bu saldırıların karşısında çelik gibi bir iradeyle tam bir kararlılıkla durmazsak hiçbirimiz yarınlarımıza güvenle bakamayız. Hepimiz aynı gemide olduğumuza göre bu gemiye yönelik herbir saldırı hepimize yapılmış saldırıdır. Artık savunmada kalma imkanına sahip değiliz. Bizim de misliyle cevap vermek hakkımızdır. Sokakta bomba patlatan teröristin tek gaye mümkün olduğu kadar çok kan dökmektir. Şunu unutmayın kurşun adres sormaz derler. Bomda da bunların hiçbirini sormaz. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz.



Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, daha pek çok yerde bunu yaptılar ama bize yapamayacaklar. Yıkıntıların arasında, kucağımızda çocuklarımızın, sevdiklerimizin cansız bedenleriyle, çaresizce ağlamamızı bekleyenlere, o günleri göstermeyeceğiz.



Tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan ediyorum.