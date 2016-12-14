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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Askeri uçağın düşmesi olayı titizlikle inceleniyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da askeri uçağın düşmesine ilişkin, "Olayın teknik bir arıza sonucu mu yoksa dışsal bir etkiyle mi vuku bulduğu titizlikle incelenmektedir." dedi.

Güncel / 14 Aralık 2016 Çarşamba 19:43
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Askeri uçağın düşmesi olayı titizlikle inceleniyor

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da askeri uçağın düşmesine ilişkin, 'Olayın teknik bir arıza sonucu mu yoksa dışsal bir etkiyle mi vuku bulduğu titizlikle incelenmektedir.' dedi.

Kurtulmuş, katıldığı bir programın ardından yöneltilen soru üzerine, Diyarbakır'da askeri uçağın düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

F-16 savaş uçağının 12 Aralık Pazartesi günü saat 19.31'de eğitim uçuşunu tamamlayarak Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına inişe geçtiği esnada düştüğünü, pilotun da fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu anımsatan Numan Kurtulmuş, 'Olayın teknik bir arıza sonucu mu yoksa dışsal bir etkiyle mi vuku bulduğu titizlikle incelenmektedir.' açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, olaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirterek, 'Kaza kırım ekibinin detaylı çalışmaları sonucu konu bütünüyle aydınlatılacaktır.' ifadesini kullandı. Kaynak : AA

Başbakan YardımcısıNuman KurtulmuşKırımDiyarbakır


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