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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Halep'teki ateşkesin bozulması konusunda görüştüğü öğrenildi.

Siyaset / 14 Aralık 2016 Çarşamba 16:52
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Türkiye Halep için bir kez daha devrede. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Halep'teki ateşkesin bozulması konusunda görüştüğü öğrenildi.

REJİM GÜÇLERİ ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Halep'te rejim güçleri ile muhalifler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Bu gelişmenin ardından ise rejim güçleri ve Şii milisler ateşkesi bozmuşlardı.



HALEPLİ BANA'DAN ÇAVUŞOĞLU'NA YARDIM ÇAĞRISI

Öte yandan Suriye'nin doğu Halep bölgesinde dün ateşkes ilanından sonra umutlanan 7 yaşındaki Halepli Bana, rejimin ateşkesi ihlal etmesiyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu.

'LÜTFEN BİZE YARDIM EDİN'

İran komutasındaki Şii milisler ve Beşşar Esed rejiminin ateşkes ihlalinin ardından Twitter'daki hesabından, Çavuşoğlu'na mesaj gönderen Bana, 'Sayın Mevlüt Çavuşoğlu dün umudumuz vardı? Ama şimdi neler oluyor?' diye sordu. Bana, mesajının devamında 'Lütfen bize yardım edin, vakit kalmadı. Teşekkürler.' ifadesini kullandı.

'UMUDUNU KORU KARDEŞİM'

Çavuşoğlu da 7 yaşındaki kızın mesajına 'Umudunu koru kardeşim. Türkiye senin çağrına kulak veriyor. Senin ve birçok Suriyeli çocuğun yaşadığı kabusları sona erdirmek için çok çalışıyoruz.' mesajıyla cevap verdi.

Bana, eylül ayından bu yana sosyal medya hesabından Halep'teki son durum ve bombardıman altındaki yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor.

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