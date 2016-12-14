AYM'den 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kararı

Anayasa Mahkemesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.



Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada uygulanan 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK'nın 299. maddesinin Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.



Anayasa Mahkemesine aynı yönde bir başvuru da İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesince yapılmıştı.



İki başvuruyu birleştirerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, iptal istemlerini reddetti.



TCK'nın 299. maddesi, 'Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.' hükmünü içeriyor. Kaynak : AA