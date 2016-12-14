Araç muayene ücretlerine zam geliyor

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirlenecek. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artışa gidilecek.



Buna göre, yılbaşından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek.



Yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak. Araç muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak. 2012'de yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; kış şartlarına uygun olmayan, kış lastiği takılmamış ticari araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçların işletmecilerine uygulanan 602 liralık ceza 1 Ocak 2017 itibarıyla 625 liraya çıkacak.



Kaynak : İHA