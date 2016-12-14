Almanya: Saldırganlar Bulgar vatandaşı

26 Ekim'de Berlin Hermann Metro İstasyonu'na inerken 26 yaşındaki bir bayana tekne atarak ağır yaralayan saldırganların Bulgaristan vatandaşı olduğunu ve saldırganın yurt dışına kaçtığı tahmin ediliyor.



Almanya'nın başkenti Berlin'de metro istasyonu merdivenlerinden inerken sırtına aldığı darbe ağır yaralanan 26 yaşındaki kadına saldıranlardan kişilerin Bulgaristan vatandaşı olduğu açıklandı. Berlin Cumhuriyet Savcısı Sözcüsü Martin Steltner, üç kişi oldukları tespit edilen saldırgan grubun milliyetlerinin Bulgar olduğu duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yurt dışına kaçtığını tahmin ediliyor.



Kaynak : İHA