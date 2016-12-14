16 DAEŞ'li yakalandı

Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 16 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi.



Alınan bilgiye göre, istihbarat birimlerinin bilgi vermesi üzerine Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 terörist, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.



Teröristlerin kısa süre önce Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları ve ilçede bazı kişilerle işbirliği yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Kaynak : İHA