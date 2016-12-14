USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

16 DAEŞ'li yakalandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 16 DAEŞ üyesi yakalandı.

3. Sayfa / 14 Aralık 2016 Çarşamba 11:39
16 DAEŞ'li yakalandı
Foto Galeri için tıklayın

Şanlıurfa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 16 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi.

Alınan bilgiye göre, istihbarat birimlerinin bilgi vermesi üzerine Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 16 terörist, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Teröristlerin kısa süre önce Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıkları ve ilçede bazı kişilerle işbirliği yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Kaynak : İHA

Genelkurmay BaşkanlığıJandarmaDaeş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı