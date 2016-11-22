İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak, iş adamı İhsan Kalkavan hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi değerlendiren İstanbul 12'inci Sulh Ceza Hakimliği, kararında Kalkavan'dan olay tarihinden beri haber alınamadığını ve firari konumda olan şüpheliye çağrı yapılamadığının anlaşıldığını belirtti.



Hakimlik, Kalkavan'ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yakalanmasına karar verdi.



COLORADO İMAMININ İFADESİNDE KALKAVAN ADI GEÇMİŞTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün bir dönem ABD'nin Colorado imamlığını yapan isim olan H.P, İhsan Kalkavan'ın o dönem İstanbul İl İmamı olan Ahmet Kara ile beraber Fethullah Gülen aleyhine Ankara'da açılan davalarda, hakimlere milyonlarca dolar rüşvet verdiklerini bizzat İhsan Kalkavan'dan duyduğunu iddia etmişti. İhsan Kalkavan'ın hakimlere verdiği rüşveti bizzat kendisine İzmir Yamanlar Lisesi'ndeki bir sohbet toplantısında söylediğini ifade eden H.P, Kalkavan'ın dinlenmesi ile rüşvet ağının ortaya çıkabileceği öne sürmüştü. H.P.'nin ifadesinin ardından savcılık, İhsan Kalkavan hakkında gözaltı kararı almış, ancak Kalkavan tüm adreslerinde bulunamamıştı.



Kaynak : İHA