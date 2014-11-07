(özel Haber) Çantasını Aldığı Genç Kızı Dereye Attı

AFAD ekipleri dereye düşen kızı operasyonla kurtardı.



Olay, saat 20.30 sıralarında Zonguldak Çaydamar Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, evine gitmek üzere yolda yürüyen S.G. (16) isimli kızın yanına bir kamyonet yanaştı. Kamyonetten inen bir kişi kızı kaçırmak istedi. Ancak S.G.’nin direnmesi üzerine zanlı çantasını aldı. S.G.’yi Çaydamar Deresi’ne atan zanlı kamyonete binerek kaçtı.



KURTARMA OPERASYONU

Bu sırada yolda yürüyen bir vatandaş derenin içinde genç kızın yardım çığlıklarını duydu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri ve Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede dereye gelen AFAD ve polis ekipleri yaralı S.G.’yi kurtarmak için seferber oldu. Aşağıya uzatılan merdivenle dereye inen bir AFAD görevlisi kucağına aldığı kızı kıyıya çıkarttı. Sedyeye bağlanan yaralı S.G. halat yardımı ile yukarıya çekildi.



GÖZYAŞLARI İÇİNDE ATILDIĞINI ANLATTI

S.G. kapkaça uğradığını ve kendisinin dereye atıldığını gözyaşları içinde polis ekiplerine anlattı. Arkasından bir kişinin geldiğini söyleyen S.G., “Çantamı aldı. Bir kişiydi. Beni sonra dereye attı. Ben eve gidiyordum” dedi.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşgalini belirledikleri kamyonet ve zanlıyı bulmak için il genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak : İHA