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Bakan Yazıcı, Washıngton’da Türk Toplumunun Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gelen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Washington’da Türk toplumunun temsilcileriyle buluştu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile birlikte görüşmeye katılan Yazıcı, tüm katılımcılar ile teker teker tokalaştı.

Dünya / 7 Şubat 2011 Pazartesi 00:00
Bakan Yazıcı, Washıngton’da Türk Toplumunun Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Türk-Amerikan Dernekleri Kurulu (ATAA) Başkanı Günay Evinch, ATA-DC Baskanı Demet Cabbar ve ATAA üyesi Oya Bain, katılımcılar arasında yer alırken, Oya Bain, Bakan ile tokalaşması sırasında "İçimizi ısıttınız" diyerek Bakan Yazıcı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın bugünkü Washington temasları çerçevesinde ABD İç Güvenlik Bakanı Janet Napolitano ile görüşmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

Janet NapolitanoWashington


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