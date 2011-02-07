Bakan Yazıcı, Washıngton’da Türk Toplumunun Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gelen Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Washington’da Türk toplumunun temsilcileriyle buluştu. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan ile birlikte görüşmeye katılan Yazıcı, tüm katılımcılar ile teker teker tokalaştı.