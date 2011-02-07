Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı Sevgililer Günü'nde boşanacak mı?

Acun Ilıcalı ile 7 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’nın boşanma davası 14 Şubat’ta Beykoz Adliyesi’nde görülecek. Ancak çift tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat’taki ilk celseden karar çıkmasını istemiyor.



Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı ile 7 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’nın boşanma davası 14 Şubat’ta Beykoz Adliyesi’nde görülecek. Ancak çift tüm dünyada Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat’taki ilk celseden karar çıkmasını istemiyor. Eşinin kendisini 20 yaşındaki kostüm tasarımcısı Şeyma Subaşı ile aldattığı iddiasıyla mahkemeye başvuran ve eşinin servetinin yarısını isteyen Zeynep Ilıcalı, özellikle bu özel günü boşandığı gün olarak hatırlamak istemediğini belirtti.



Avukatları Kezban Hatemi’nin ve Altın Mimir’in anlaşmalı sonuçlanmasını için çaba sarfettikleri dava öncesi çift geçen günlerde çocukları için bir araya geldi ve birlikte yemek yedi. Babalarıyla görüşüyorlar.Zeynep Ilıcalı yaşları çok küçük olan iki kızının psikolojilerinin etkilenmemesi için babalarıyla istedikleri zaman görüşmelerini sağlıyor. Eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra uzun süre öfkeden ağlayamadığını ifade eden Zeynep Ilıcalı’nın eski günlere göre kendisini daha iyi hissettiği belirtildi.



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