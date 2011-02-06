Hamsinin kilosu 10 lirayı buldu, balık fiyatlarında düşme beklenmiyor

Havaların soğumasıyla birlikte el yakan balık fiyatlarında düşüş beklenmediği bildirildi. Halen tezgahlarda kilosu 10 liraya satılan hamsinin fiyatının düşmeyeceğini belirten Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, "Zaten 15 Nisan’da yasak başlıyor. Ocak ve Şubat balığın en az görüldüğü sezondur. Fiyatlarda düşme beklemiyoruz." dedi. Geçtiğimiz Eylül-ekim-Kasım ve aralık aylarında balıkçının yüzünün güldüğünü belirten Dalarel, geçtiğimiz ay kilosu 2-3 liradan satılan, bolluğu nedeniyle birçok yerde ücretsiz halka dağıtılan hamsinin fiyatının havaların soğumasıyla birlikte 10 liraya kadar yükseldiğini söyledi. Marmara’da hamsi çıkmadığını belirten Dalarel, Karadeniz’in Gürcistan sınırlarında avlanan hamsilerin tezgahları süslediğini kaydetti. Soğuk ve rüzgarlı havaların balıkçılığı olumsuz etkilediğini anlatan Dalarel, havaların soğumasıyla balığın daha derine indiğini dile getirdi. 10 lirayı bulan hamsi ile 20-25 liradan satılan çinekop fiyatlarında düşme beklenmediğinin altını çizen Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dalarel, "Balıkçının yüzü sezon başında gülüyordu. Ocak-Şubat balığın en kesat zamanıdır. Balık fiyatlarında düşyme beklemiyoruz. Çünkü 15 Nisan’da yasak başlıyor. İstavrit yok, epeydir yok. Balık şuanda bol değil. Gürcistan’(dan gelen hamsiler tezgahları süslüyor." dedi. Başkan Hüseyin Dalarel, ‘kaykay‘ diye adlandırılan jelimsi maddenin bu sezon görülmediğini söyledi. Son yıllarda umutlu açıldıkları denizden ‘kaykay‘ yüzünden istedikleri balığı alamadıklarını dile getiren Dalarer, şöyle dedi: "Bu sene kaykay yoktu, ama balık ta yok. Aslında sezon iyi başlamıştı. Vatandaş da bol ve ucuza balık tüketmişti. Ama son 1 aydır fiyatlar yükseldi." Kaynak : Cihan