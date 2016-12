TOKİ’nin alt gelir grubu konutları için başvuru şartları belli oldu

Kayseri Valiliği, müracaatlarla ilgili başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre, konut için yapılacak başvuruda aranan şartlar şöyle: Kayseri il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor.



Şehit aileleri, terör malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuracakların en az beş yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması şartı bulunuyor. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. (Şehit aileleri, terör malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç).



Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması şart. (Şehit aileleri, terör malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç). 25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamakta.



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2 bin 600 TL olması gerekiyor. (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2 bin 600 TL olması gerekmektedir).



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olanların; şehit aileleri, terör malulleri ile dul ve yetimlerinin, istiklal savaşı gazisi, Kore gazisi, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerinin, en az yüzde 50 özürlü vatandaşların, diğer alıcı adaylarının başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edileceği bildirildi. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca

bir adet başvuru yapabilecek.



Başvuru sahiplerinden ise istenilen belgeler şöyle: Nüfus cüzdanı fotokopisini, başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisini, (başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.) İkametgah ilmühaberini, (Kayseri il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğine dair), (Şehit aileleri, terör malulleri) ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuranlar beş yıllık ikametgah ilmühaberi ibraz edecektir. TC kimlik numaralarını, (aile bireylerinin) ayrıca şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri, kredi kullanım durumuna göre TC Emekli Sandığı‘ndan alacakları belgeyi, gaziler de TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü‘nden alacakları ‘Gazi Kimlik Belgesi’ni, özürlü vatandaşların, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az yüzde 50 özürlü olduğuna dair) ibraz edecekler.



Başvuru sahipleri, başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak. Ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz gelirinin olmadığını beyan edecek. Başvuru formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak valiliğe teslim edilecek. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedecek.

Kaynak : Cihan