Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 2 yaralı

Ümraniye‘de bir kuyumcu dükkanında meydana gelen silahlı soygun girişiminde 1‘i işyeri sahibi diğeri soygunculardan biri olmak üzere 2 kişi yaralandı. Diğer soyguncu da polis ekiplerince yakalanıp etkisiz hale getirildi. Olay 15.45 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudulu Acısu Caddesi 63 numaradaki Metin Kuyumculuk‘ta meydana geldi. İddialara göre işyerine gelen silahlı 2 kişi, kendilerine direnen kuyumcuya ateş açtı. Babasının vurulduğunu gören işyeri sahibinin oğlu da silahla karşılık verip, soygunculardan birini yaraladı. Kaçmaya kalkan diğer soyguncu da polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi. (Sürecek) Kaynak : Cihan