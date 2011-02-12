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Balyoz tutuklamalarına ilk yorum Ak Parti'den

AK Parti Grup Baskanvekili Suat Kılıç, Balyoz davasında 163 kişi hakkında alınan tutuklama kararını, "Üzülerek ifade edeyim. 2000'li yılların Türkiye'sinde darbe planlarının deşifre edilmiş olmasından Cumhuriyet'in bir yurttaşı olarak elbetteki utanıyorum" diye değerlendirdi.

Güncel / 12 Şubat 2011 Cumartesi 01:06
Balyoz tutuklamalarına ilk yorum Ak Parti'den

AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, Balyoz davasında 163 kişi hakkında alınan tutuklama kararını değerlendirdi.

Samanyolu Haber Televizyonu'nda Mübarek'in istifasını degerlendirirken, Silivri'den gelen tutuklama kararına ilişkin de açıklama yapan Kılıç, Türk halkının demokrasi bilincinin Mısır'ın çok daha ilerisinde oldugunu söyleyerek, "Üzülerek ifade edeyim. 2000'li yılların Türkiye'sinde darbe planlarının deşifre edilmiş olmasından Cumhuriyet'in bir yurttaşı olarak elbetteki utanıyorum. Elbetteki büyük bir rahatsızlık duyuyorum" dedi.

"Kabahati olmayanlar aklansın buna kimsenin bir itirazı olamaz" diyen Kılıç, "Türkiye'nin demokrasisine kasteden, Türkiye'nin hükümetini ortadan kaldırmaya çalışan, TBMM'yi çalışamaz hale getirmenin hayallerini kuranlar da elbette yargılanacak, delillerle birlikte suçlulukları ispat edildigi takdirde elbetteki ceza yasalarindaki karşılığı ne ise o karşılığa maruz kalacaklar" diye konuştu.


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