AK Parti‘li Dilek: YÖK, Uluborlu ve Eğirdir‘e 4 yıllık yüksek okul açılmasına yeşil ışık y

AK Parti Isparta Milletvekili Sait Dilek, Uluborlu ve Eğirdir‘de açılması planlanan 4 yıllık yüksek okul projesinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) gündemine alınacağını söyledi. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan‘ı ziyaret ederek bir süre görüştüğünü belirten Dilek, Uluborlu ve Eğirdir‘de açılması planlanan yüksek okul projesinin YÖK‘ün bu ay içerisinde yapacağı toplantıda gündeme alınacağını kaydetti. Ziyaret sırasında bir süre önce tartışmaların yaşandığı Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi‘nin de konuşulduğunu ifade eden Dilek, "Biz, Su Ürünleri Fakültesi‘nin Eğirdir‘de kalmasını istiyoruz. YÖK dte bizimle aynı görüşte."dedi Sait Dilek, YÖK Başkanı‘na Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile ilgili gelişmeleri ve talepleri de aktardığını kaydetti. Dilek, "Üniversitenin son dönemdeki atılımlarını ve Isparta için ne kadar önemli olduğunu aktardım. Artık bazı ilçelerimizin de üniversitemizden daha fazla yararlanması gerektiğini söyledim. Bu konuda alt yapı ve fiziksel destek sağlayacağımızı söyledik. Uluborlu için 4 yıllık bir yüksek okul birinci taleplerimiz arasındaydı. Bu konunun YÖK‘te hala beklediğini söyledim ve ilk toplantıda bu konuyu gündeme alacaklarını öğrendim." ifadelerini kullandı. Dilek, ayrıca Eğirdir ile ilgili de turizm bölgesi Antalya‘ya yakınlığından dolayı 4 yıllık Turizm Otelcilik Yüksek Okulunun açılmasının planlandığını kaydetti. Kaynak : Cihan