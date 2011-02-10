Türkiye Güney Kore maçı özeti izle- maçın ardından

İki takımın da dostça başlayıp dostça bitirdiği mücadelede Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu ikinci sarı karrtan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



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Avupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde Güney Kore karşısında mücadele eden Millilerimizin oyunu ise az pozisyonlu ve savunmada az hata yapan bir görüntü çizdi.



Türkiye ile Güney Kore (A) Milli Takımları arasındaki özel karşılaşmaya ev sahipliği yapan Trabzon'da, yaklaşık 6,5 yıl aradan sonra (A) Milli takım düzeyinde bir milli maç yapıldı.



En son 4 Eylül 2004'de Gürcistan ile Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Trabzon'da karşılaşan ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan ay-yıldızlılar, söz konusu tarihten sonra ilk kez Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bir maça çıktı.



Trabzonlu futbolseverler, uzun süre sonra bir milli maç Trabzon'da oynanmasına karşın maça çok fazla ilgi göstermediler. Yaklaşık 24 bin kapasitesi olan Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken 12 bin civarında taraftar karşılaşmayı izledi.



İLK KEZ MİLLİ OLDULAR



Hamburg'da oynayan golcü futbolcu Tunay Torun, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Fehmi Mert Günok ve Gökhan Süzen ilk kez milli takımda maç kadrosunda yer aldılar.

FIFA tarafından 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Kazakistan'a attığı gol ile yılın en iyi golü ödülene layık görülen Hamit Altıntop'a Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener tarafından ödül verildi.



KISIR BİR İLK YARI



Karşılaşmaya Volkan Demirel, Servet Çetin, Serdar Kesimal, İsmail Köybaşı, Serkan Balcı, Sabri Sarıoğlu, Emre Belözoğlu, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Mehmet Ekici, Umut Bulut 11'i ile başlayan Milli takımımız Güney Kore karşısında kontrolü elden bırakmadı.



Savunma kurgusunu Hollanda maçında olduğu gibi Servet - Serdar Kesimal ikilisine emanet eden teknik direktör Guus Hiddink, orta alanda Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'naoyunu yönlendirme görevini verdi. Mücadelenin ilk yarısında yüzde yüzlük gol pozisyonu yaşanmazken takımımızda Mehmet Ekici'nin ileriye dönük oyunu maçın kayda değer notları arasına girdi.



Hücum hattında Umut ve diğer arkadaşlarıyla özellikle pas alışverişlerinde çok iyi anlaşamasa da gurbetçi oyuncumuz ayaklarına olan hakimiyeti ve rakip kalede yakaladığı iki gol pozisyonuyla dikkatleri üzerine çekti. Öte yandan maçın ilk dakikalarında Bayern Münihli futbolcumuz Hamit Altıntop'un sağ kanattan ortasında Umut Bulut müsait durumda kafayı vurdu. Ancak Güney Kore'nin genç kalecisi Jun Sung Ryong topu son bir hamleyle kornere gönderdi.



AVNİ AKER'DE BİR GARİP KIRMIZI KART!



İlk yarıyı 0-0'lık eşitlikle kapatan Millilerimizde ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle başladı. Serkan Balcı ve Umut Bulut'un yerine ikinci yarıda Kazım Kazım ve Gökhan Gönül forma giydi.



Orta alan mücadelesi şeklinde geçen mücadelede Milli Takımımızın kaptanı Emre Belözoğlu karşılaşmanın 58. dakikasında sarı, 60. dakikasında ise ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Sıklıkla öfkesine yenik düşen Emre Belözoğlu, bu kez bir milli maçta iki dakika arayla iki sarı kart görerek oyun dışında kaldı.



Kırmızı kartın ardından oyunda gözle görülür bir tempo artışı oldu. Millilerimiz rakip kaledeki en tehlikeli atağı da bu karttan sonra gerçekleşti.



81. dakikada sağ kanattan ileriye çıkan Gökhan Gönül'ün falsolu ortasında Kazım kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu genç kaleci Jun Sung Ryong inanılmaz bir refleksle çıkarmayı başardı.



Bu dakikadan sonra rakip kalede gol bulamayan Millilerimiz sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.



MAÇIN DAKİKALARI



90' Maç başladığı gibi sona erdi

86' Selçuk atışı kullandı ancak defans topu uzaklaştırdı. Pozisyon esnasında Burak, rakip tarafından düşürüldüğünü iddia ederek bir penaltı bekledi fakat hakemin kararı devam ...

85' Sol kanattan serbest vuruş kazandık.

84' Güney Kore'de Ji Dong Won ve Koo Ja Cheol çıktı. Kim Shin Wook ve Yoon Bitgaran girdi.

80' Jun Sung - Ryong kurtarışlarıyla günün en başarılı isimleri arasında yer alıyor.

79' Gökhan ortaladı. Kazım iyi bir kafa vurdu. Kaleci iyi bir kurtarış yaptı. Devam eden pozisyonda İsmail topu kaparak Burak'a verdi . Burak yatarak vuruş yaptı ama kaleci Jun Sung - Ryong yatarak topa sahip oldu.

78' Sabri oyundan çıkarken oyuna Yiğit dahil oldu.

77' A Milli takımda Yiğit İncedemir oyuna girmek için hazırlanıyor...

76' Sabri'nin uzaklardan vuruşu top farklı şekilde dışarı çıktı.

75' Kulanılan kornerde top Servet'in önünde kaldı fakat Servet bu fırsattan yararlanamadı.

74' İsmail sol kanattan ortaladı. Defansa çarpan top kornere çıktı.

72' Gökhan'ın sağdan ortasında Güney Kore defansı topu rahat karşıladı.

70' Burak Yılmaz yaptığı sert hareket sonrası sarı kart ile cezalandırıldı.

68' Güney Kore'de Nam Tae Hee kenara alındı. Choi Sung Kuk oyuna dahil oldu.

61' Emre'nin oyundan atılması Milli takımımızın temposunu düşürdü.

60' Maçın 2. yarım saati sona erdi.

58' Bir dakika önce sarı kart gören kaptan Emre, az önce tartıştığı rakibine bilerek sert girerek ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımımızı 10 kişi bıraktı.

55' Burak ve Tunay oyuna girerken. Hamit ve Mehmet Ekinici oyundan alnınan isimler...

51' Güney Kore'nin defansı göz dolduruyor.

49' Sabri sağ kanattan ortaladı Kazım'ın kafası etkisiz kaldı kaleci topu rahatlıkla aldı.

47' İkinci yarıda A Milli takımımız presle başladı ve rakip yarı alana oyunu yıktı.

46' Serkan Balcı ve Umut Bulut oyun kenarına alınırken Gökhan Gönül ve Kazım Kazım oyuna dahil oldu.

45' İkinci yarıya konuk ekip Güney Kore başlayacak.

45' İkinci yarı başlamak üzere...



İLK YARI SONA ERDİ



45' İlk yarıda 1 dakika uzatma oynanacak.

45' Hamit ceza alanı 6 pas çizgisi önünde çok sert vurdu kaleci Jun Sung - Ryong ayaklarıyla çıkardı. Daha sonra Mehmet Ekinci vurdu. top doğrudan dışarı çıktı.

44' İlk yarıda son anlar...

42' Kullanılan kornerde Güney Kore defansı başarılı bir şekilde topu uzaklaştırdı.

41' Atışı Selçuk kullandı. Lee Jung Soo'nun ters vuruşu pozisyonu kornere çevirdi.

39' İlk yarının sonlarına gelinirken topla oynama oranı yüzde 54'e yüzde 46 A Milli Takımımız lehine olarak görüldü.

36' Güney Kore orta sahayı hızlı geçti ancak defansta İsmail başarılı bir şekilde topu uzaklaştırdı.

33' Maçta çok sayıda Güney Kore taraftarı göze çarpıyor.

32' Selçuk'un kullandığı atışta kaleci Jun Sung Ryong topu rahatlıkla kontrol etti.

30' Mücadelede ilk yarım saat geride kaldı.

27' Korner kullanıldı. Hwang Jae Won müsait fırsatta topu dışarı gönderdi.

26' Nam Tae Hee falsolu bir şut çekti Volkan son anda kornere çeldi.

25' Tribünlerde hareketlenmeler başladı. Tüm tribünler Kırmızı- Beyaz sesleriyle tezahürat yapıyor.

23' Sabri sağ kanattan iki Koreli oyuncuyu muhteşem geçti sıfıra inip ortaladı. Ortaladığı yerde hiç bir takım arkadaşı yoktu.

20' Selçuk sol kanattan içeri ortaladı. Güney Kore defansı topu iyi karşıladı ve uzaklaştırmasını bildi.

14' Güney Kore'de Park Chu Young sağ kanattan sıfıra kadar indikten sonra yerden ön direğe kesti. Volkan topu kontrolünü rahat sağladı.

13' Gurbetçi oyuncu Mehmet Ekinci çok şık vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

13' Emre ortaladı kafalardan seken topa Serdar Kesimal yatarak vurdu. Top ağlara gitti fakat kalkan bayrak var ofsayt...

12' Hamit topa çok sert vurdu kaleci son anda kornere gönderdi.

11' Tribünlerde büyük boşluklar göze çarpıyor.

8' Hamit içeri ortaladı. Umut Bulut'un kafasında kaleci son anda topu yumrukladı. Maçın ilk tehlikeli atağını Türkiye kazandı.

5' A Milliler ön alanda pres yaparak rakibinin oyununu bozarak oynuyor...

2' Hamit kaleyi karşıdan yokladı. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

1' Maça ev sahibi A Milli takımımız başladı...

1' İlk düdük geldi.

M.Ö Saha ve top seçimi yapılıyor...

M.Ö A Milli takımımıza başarılar diliyoruz...

M.Ö Ve Ulusal marşımız...

M.Ö Güney Kore Ulusal marşı...

M.Ö Hamit Altıntop'a yılın en güzel golünü attığı için Trabzonspor Başkanı Sadri Şener tarafından altın top hediye edildi.

M.Ö. Her iki takımda sahada yerlerini aldılar.

M.Ö Türkiye - Güney Kore maçını beyazgazete.com canlı anlatım farkıyla takip edebilirsiniz...

M.Ö Maç birazdan başlayacak







HEDEF HER ZAMANKİ GİBİ GALİBİYET!



2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynadığı 4 maçın ardından 6 puanla üçüncü sırada bulunan A Milli Takımımız, Asya Kupası üçüncüsü Güney Kore ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Guus Hiddink, takımın sahada neler yapabileceğini merak ettiğini ve yenilenen kadrosuyla Türk Milli Takımı'nın Güney Kore'yi mağlup edebilecek güçte olduğunu dile getirmişti.



Sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkartılan Onur Recep Kıvrak ve Nuri Şahin'in yerine kadroya dahil olan isimlerin katılımıyla dün akşam saatlerinde yapılan taktik idmanın ardından millilerimiz maç saatini beklemeye başladı.



İŞTE İLK 11'İMİZ...



Volkan Demirel

Servet Çetin

Serdar Kesimal

İsmail Köybaşı

Sabri Sarıoğlu

Serkan Balcı

Emre Belözoğlu

Hamit Altıntop

Selçuk İnan

Mehmet Ekici

Umut Bulut



GÜNEY KORE



Jun Sung - Ryong

Hwang Jae Won

Hong Jeong Ho

Lee Yong Rae

Ji Dong Won

Park Chu Young

Hong Chul

Koo Ja Cheol

Lee Jung Soo

Ki Sung Yueng

Nam Tae Hee



STAT: Hüseyin Avni Aker

SAAT: 20:00

HAKEM: Sergii Boiko

YAYIN: Kanal D

