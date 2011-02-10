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Letonyalı işadamlarına yatırım çağrısı

Adana’ya fahri konsolokluk açmak için gelen Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Aivars Vovers, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa Tuncel‘i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Beraberinde Genel Sekreter Vekili Kaşif Barut olduğu halde L

Güncel / 10 Şubat 2011 Perşembe 01:39
Letonyalı işadamlarına yatırım çağrısı

Adana’ya fahri konsolokluk açmak için gelen Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Aivars Vovers, Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Mustafa Tuncel‘i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.Beraberinde Genel Sekreter Vekili Kaşif Barut olduğu halde Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Aivars Vovers’i kabul eden Tuncel, Letonyalı işadamlarının Adana’ya yatırım yapmaları halinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Büyükelçi Vovers’i Adana’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tuncel, “Ülkeler arasındaki ticari ilişkiler insanları birbirlerine yakınlaştırıyor. Daha sonra kültürel kaynaşma gerçekleşiyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.Önümüzdeki aylarda Letonya Adana fahri konsolosluğuna atanması beklenen Meriç Ekmekçi’nin de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Adana’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Aivars Vovers, “Türkiye ile politik ilişkilerimiz çok iyi. Ekonomik ilişkilerimi geliştirmek en büyük dileğimizdir. Bu nedenle Türkiye’nin önemli bölgelerinde Fahri Konsolokluklar açacağız” şeklinde konuştu.Adana’nın da konumu itibariyle Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Büyükelçi Vovers, “Türkiye ile her konuda işbirliği yapma arzusundayız.” dedi.Daha sonra Tuncel ile Vovers birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. Kaynak : Cihan

KaşifLetonya


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