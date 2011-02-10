HAS Parti Lideri Kurtulmuş: Mısır'daki olaylar, firavunlar ve karunlar devrinin kapandığın

Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Uşak’ta basın mensuplarıyla biraraya geldi. Dünya ve ülke gündemini değerlendiren Kurtulmuş, Mısır‘daki olaylara değinerek, “Dünyada firavunlar ve karunlar dönemi bitmiştir. Ekonomik adaletsizlik, baskı rejimleri ve sömürü düzenleri devam etmeyecektir.” dedi. Mısır‘daki olaylarda Türkiye’ye tarihi bir görev düştüğünü söyleyen Kurtulmuş, “Türkiye‘nin, bölgede etkin bir ülke olarak üzerine düşeni yapmadığı kanaatindeyiz. Öyle anlaşılıyor ki ABD ve İsrail, uzun yıllar işbirliği yapan Mısır hükümetini çok kolay bir şekilde gözden çıkaramıyor. Onun için sadece halkın sesini yükselmesi yetmez. Bütün bölge ülkelerinin yönetimleri ve halklarının, Mısır halkının yanında yer aldığını açıkça ifade etmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu. "Türkiye’ye bölgede fotomodel değil, model olmak yakışır." diyen HAS Parti Genel Başkanı, şunları söyledi: “Türkiye için bölgede model olma önerileri var. Mısır‘da ve diğer bölge ülkelerinde, Türkiye’nin demokratik yapısı ve batıyla ilişkilerinin örnek teşkil etmesi gündeme geliyor. Bu konuda Türkiye batılı güçlerin istediği şekilde değil, bölge halklarının istedi doğrultusunda model olabilir. Başkalarının üzerinize giydirdiği elbiselerle model olunmaz, olsa olsa fotomodel olunur.” İkinci Dünya Savaşı‘ndan sonra ABD, İngiltere ve diğer büyük güçlerle bölge ülkelerinin yöneticileri arasındaki sömürgecilik ilişkilerinin deşifre olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Bu bölgede emperyalizm ve küresel güçler diktatörleri, zorba rejimleri, saltanatları, hanedanları işbaşında tutarken halka ve demokrasiye geçit vermedi. Bunu yaparken de ülkelerin bütün kaynaklarını sömürdüler. Diktatörlerine de, ‘Bizim adımıza bu bal kovanlarını taşırken siz de parmağınızdaki balı yiyin ve susun.‘ dediler.” Kurtulmuş’un, Uşak’tan sonra Denizli, Manisa ve İzmir’e gideceği belirtildi. Kaynak : Cihan