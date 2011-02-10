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Elinde bomba patlayan saldırganın elleri kesildi

Ağrı‘nın Doğubayazıt ilçesinde, polis karakoluna atmak istediği bomba elinde patlayan Ergin A.‘nın (23), hastanede yapılan müdahalede ellerinin bileğinden kesildiği bildirildi. Ağrı‘nın Doğubayazıt ilçesinde, dün akşam Uluyol Polis Karakolu‘na bombalı sal

Güncel / 10 Şubat 2011 Perşembe 02:05
Elinde bomba patlayan saldırganın elleri kesildi

Ağrı‘nın Doğubayazıt ilçesinde, polis karakoluna atmak istediği bomba elinde patlayan Ergin A.‘nın (23), hastanede yapılan müdahalede ellerinin bileğinden kesildiği bildirildi. Ağrı‘nın Doğubayazıt ilçesinde, dün akşam Uluyol Polis Karakolu‘na bombalı saldırıda bulunmak isteyen saldırgan, karakola attığı ilk bombanın patlamaması sonucu ikinci bombayı atmaya hazırlanırken, bomba elinde patladı. Ergin A. (23) isimli saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafında 2 nolu sağlık ocağının bahçesinde yakalandı. Yaralı yakalanan zanlı, Doğubayazıt Devlet Hastanesi‘ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardında Van Devlet Hastanesi‘ne sevki yapılan Ergin‘in, yapılan müdahalelere rağmen ellerinin bileğinden kesildiği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, yaralanan saldırganın polis adli kaydında, daha önce herhangi bir suça karıştığı tespit edilemezken, olayın kim ya da kimler tarafında yaptırıldığı araştırılıyor. Kaynak : Cihan


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