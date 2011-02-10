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Burdurlu kimsesiz çocuklar Nevşehir’e geldi

Burdur Sosyal Hizmetler Yurdu‘nda kalan 7-12 yaş arası kimsesiz çocuklar, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Nevşehir’e geldi. Nevşehir’de ilk olarak valiliği ziyaret eden öğrencilere sosyal hizmetler görevlisi Ramazan İşleyen, çocuk eğitimcileri

Güncel / 10 Şubat 2011 Perşembe 01:22
Burdurlu kimsesiz çocuklar Nevşehir’e geldi

Burdur Sosyal Hizmetler Yurdu‘nda kalan 7-12 yaş arası kimsesiz çocuklar, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Nevşehir’e geldi. Nevşehir’de ilk olarak valiliği ziyaret eden öğrencilere sosyal hizmetler görevlisi Ramazan İşleyen, çocuk eğitimcileri Gözde Çetintaş ile Havva Yılmaz eşlik etti. Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, kendisini ziyarete gelen öğrencilere bölgenin coğrafi yapısı ve turistik yerlerini anlattı. Vali Savaş, Burdur‘dan gelen misafirlerine Göreme Açık Hava Müzesi ile Kaymaklı Yeraltı Şehri‘ni gezmelerini tavsiye etti. Kaynak : Cihan

Abdurrahman SavaşGöreme


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