THY 1 Avro promosyonunu açıkladı

Kampanyanın 09 -14 Şubat (dahil) 2010 tarihleri arasında başlayacak seyahatlerde uygulanacağı ve en çok 8 gün kalmak koşuluyla geçerli olacağı duyuruldu.



Yapılan açıklamada, kampanyadan faydalanacak yolcuların, İstanbul’dan Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika uçuş noktalarına ekonomi sınıfta gidiş-dönüş vergiler hariç 199 Euro business sınıfta 499 Avro fiyatla, yanında seyahat edecek ikinci kişinin ise 1 Avro’ya seyahat edebileceği belirtildi.Türkiye’nin diğer noktalarından ve KKTC Ercan Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular ise 80 Avro, Ankara ve İzmir'den seyahat edecek yolcular 50 Avroilave ederek kampanyadan faydalanabilecek.



Açıklamada Johannesburg, Cape Town, Lagos, Adis Ababa, Nairobi, Delhi, Mumbai, Kahire, Amerika ve Uzak Doğu noktaları varışlı seyahatlerde ekonomi sınıfta gidiş-dönüş vergiler hariç 399 Avro, business sınıfta 699 Avro uygulanırken, beraber seyahat edecek ikinci kişinin yine 1 Avro’ya uçabileceği kaydedildi.