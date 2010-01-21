Türkiye Noterler Birliği Çubuk'a üniversite kuracak

Çubuk ilçesine gelerek Çubuk Kaymakamı Meftun Dallı’yı, Belediye Başkanı Lokman Özden’i ve Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gürbüz’ü ziyaret eden Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni, ilçede incelemelerde bulundu. Ziyarette Eski Yargıtay 2. Daire Başkanı Hakkı Dinç ve Hukuk Danışmanı Reyhan Güneş de yer aldılar.



Çubuk’ta Kurulacak Üniversite hakkında Hasan Yeni, şu bilgileri verdi. Türkiye Noterler Birliği Genel Kurulunun aldığı karar ile Üniversite kuracaklarını söyleyen Yeni, ’’Kurulda alınan karar doğrultusunda bir Vakıf Üniversitesi kuracağız. Bu kararımız doğrultusunda ulaşımı kolay, Uluslararası bir havaalanının yanında, gelişmeye müsait bir ilçe olan ve bize bu yönleriyle avantaj sağlayan Çubuk’u tercih ettik. Ayrıca bu tercihimiz de mahalli idaricilerin bizlere yaklaşımı da etkili olmuştur. Bunların tümünün birleşmesiyle Çubuk’un Yenice Mahallesinde bulunan 58 dönümlük bir alanımızda üniversitemizi kurmaya karar verdik’’dedi



Üniversitenin kuruluş çalışmalarına başladıklarını kaydeden Yeni, ’’Biz kuruluş çalışmalarımıza bir taraftan başladık. Bir doçent arkadaşımızı danışman olarak atadık. Bu danışman arkadaşımız YÖK nezdinde çalışmalarını sürdürüyor. Mali bakımdan bizim herhangi bir sıkıntımız yoktur. Burada imar bakımından yapılacak çalışmalar bittikten sonra biz hemen inşaat çalışmalarına başlayıp, çok kısa bir sürede de üniversitemizi açmayı düşünüyoruz’’ dedi



Yeni, Çubuk’ta bir hukuk fakültesi, noterlik yüksek okulu ve bir de iktisat veya işletme fakültelerinden birini açacaklarını sözlerine ekledi.



Ziyarette Çubuk Kaymakamı Meftun Dallı ve Belediye Başkanı Lokman Özden’de ilçelerini tercih etmelerinden dolayı Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni ve ekibine teşekkür ederek, kendilerine düşen her şeyi yapacaklarını söylediler. Görüşmelerin ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Gürbüz’ün kırmızı pancar turşusundan kendi yaptığı turşu suyu heyete ikram edildi. Çubuk Turşusunu ve suyunu çok sevdiğini söyledi.

