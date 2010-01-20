Küresel büyüme tahminlerden fazla büyür

IMF Başkanı Asya Finans Forumu için hazırladığı konuşmasında, çoğu gelişmiş ekonomide toparlanmanın güçsüz seyretmeye devam edeceğini ve devlet desteğine dayalı olacağını, gelişmekte olan ekonomilerde görünümün ise belirgin şekilde daha iyi olduğunu belirtti.



Strauss-Kahn, toparlanmanın itici gücünün yerel talebin dirençli olduğu gelişmekte olan Asya ekonomileri olduğunu, bu ekonomilerin güçlü ekonomik altyapıları ve krize karşı hızla geliştirdikleri politikalarla da toparlanmaya katkıda bulunduklarını kaydetti.



Strauss-Kahn Asya'da, Japonya dışarıda bırakıldığında, 2010'da büyümenin yüzde 7'yi geçmesinin beklendiğini ifade etti. IMF daha önce, 2010'da küresel büyüme tahminini %3 olarak açıklamıştı.

