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Ejder Kapanı'nda geri sayım

Uğur Yücel'in yönetmenliğini yaptığı İlk seri katil hikayesi olan Ejder Kapanı, Cuma günü vizyona giriyor.

Kültür-Sanat / 20 Ocak 2010 Çarşamba 11:40
Ejder Kapanı'nda geri sayım

Yapımcılığını TMC’nin yaptığı, senaryosunu Kubilay Tat’ın yazdığı ve yönetmenliğini Uğur Yücel’in üstlendiği, Türkiye’de gerçeklestirilen ilk seri katil hikâyesi olma özelliği taşıyan Ejder Kapanı, 22 Ocak Cuma günü vizyona giriyor. Filmin başrollerini Uğur Yücel, Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci paylaşıyor. Polisiye-gerilim tarzındaki filmin konusu İstanbul’da, kurbanların hepsinin de aftan yararlanıp çıkan sübyancılar olduğu bir cinayetler zinciri ile başlıyor. Cinayet masasından müdür yardımcısı Abbas ve başkomiser ‘Akrep’ Celal, soruşturmayı üstlenir.

Nejat İşlerCinayetEjder KapanıKenan İmirzalıoğlu


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