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Tavşan sütü felçe iyi geliyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre tavşan sütü felç hastalıklarının tedavisine iyi geliyor.

Dünya / 18 Ocak 2010 Pazartesi 17:35
Tavşan sütü felçe iyi geliyor

İngiliz gazetesi Sunday Times’ın haberine göre, biyoteknoloji şirketi Pharming’in desteklediği çalışma kapsamında bilim adamları, tavşanları bir insan geni içerecek şekilde modifiye etti. Bu tavşanlardan alınan sütteki C1 proteini vücuttaki iltihaplanmayı kontrol ediyor. Ayrıca organ nakli, felç ve kalp krizi sonrası hasar gören dokuların onarılmasını sağlıyor. C1 proteiniyle kalp krizi ve felç geçiren kişiler de kolayca tedavi edecek. Londra’daki Bart Hastanesi’nde görev alan doktor Hilary Longhurst, “Çok heyecanlandım. Bu terapi hastaların yaşamlarını dönüştürecek” dedi.

Londra


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