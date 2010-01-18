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Tarsus Müftülüğü kan bağışı yaptı

Tarsus'ta müftülük ve diyanet personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yaşam / 18 Ocak 2010 Pazartesi 17:41
Tarsus Müftülüğü kan bağışı yaptı

Tarsus Müftüsü Abdulkerim Akbaba ile Müftülük ve Diyanet personeli Müftülük binasında Dr. Metin Gönen yönetimindeki Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlilerine kan verdi.

Müftü Akbaba, geçtiğimiz yıl Ramazan ayında cuma çıkışlarında camilerin önünde aynı şekilde Kızılay ile işbirliği yaparak kan bağışında bulunduklarını belirterek, ''Diyanet olarak bünyemizde 252 imam ve müezzin ile 77 bayan Kur'an kursu öğreticimizin önemli bir bölümü Kızılay'a kan bağışında bulundular. Kan bağışı öncesinde Kızılay yetkilileri kan bağışının önemi hakkında bilgi verdiler. Bu bilgiler doğrultusunda personelimiz kan bağışında bulunmaktadırlar.'' dedi.

Dr. Metin Gönen ise geçen yıl Mersin il genelinde 12 bin'i aşkın kişiden kan bağışı aldıklarını belirterek, Müftü Abdulkerim Akbaba'ya ve Diyanet çalışanlarına teşekkür etti.

KızılayMersin


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