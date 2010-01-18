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Şahinbey'de sağlık ocağı açılışı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sağlık ocağı hizmet vermeye başladı.

Yaşam / 18 Ocak 2010 Pazartesi 17:45
Şahinbey'de sağlık ocağı açılışı

TOKİ tarafından Gaziantep Valiliği'ne protokolle devri yapılan Serinevler Sağlık Ocağı Serinevler, Taşlıca ve İncilikaya mahalleleri olmak üzere yaklaşık 20 bin kişiye hizmet verecek. Bünyesinde aşı odası, enjeksiyon, laboratuvar, aile planlaması, emzirme odası ve 4 poliklinik bulunduran sağlık ocağı 3 tabip ve yardımcı sağlık personelleriyle, 1. Basamak Sağlık Hizmetlerini sunacak.

Öte yandan Serinevler Sağlık Ocağı ile birlikte Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ocağı sayısı 99'a yükseldi.


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