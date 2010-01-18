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Minik öğrencilerden Karagöz ve Hacıvat gösterisi

Manisa Ülkem koleji öğrencileri gölge oyunu kahramanları olan Karagöz ve Hacivat'ı sergilediler.

Kültür-Sanat / 18 Ocak 2010 Pazartesi 17:23
Minik öğrencilerden Karagöz ve Hacıvat gösterisi

Görsel Sanatlar dersinde gölge oyunu karakterlerini hazırlayan öğrenciler, arkadaşlarına hayal perdesinde kendi duygu ve düşüncelerini katarak sundular.

Gölge oyunuyla ilgili bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilgün Özbayır, “Gölge oyunu sanatı Orta Asya'dan Türkiye'ye göç eden Türkler tarafından getirilmiştir. Türk el sanatlarının sahne sanatına dönüşümünün dünyadaki ilk ve tek örneği olan Karagöz kukla tiyatro oyunu ve oyunun figürleri, metin veya senaryoya göre sert ve kalın deriden kesilerek boyanır. El ile hareketlendirilerek, görüntü müzik eşliğinde ve ışıklı perdeye yansıtılarak izleyicilerin ilgisi oyuna ve perdeye çekilir. Geçmişten bu güne kadar eskimeyen gölge oyunu ve kahramanlarını öğrencilerimizin tanımasını ve izlemesini istedik. Her biri farklı gölge oyunu karakterini yaparak, hem eğlendiler, hem de Türk gölge oyununu tek temsilcisi olan Karagöz ve Hacivatı tanıdılar. Karakterleri kendi duygu ve düşünceleriyle uygulayarak ufak bir oyun sergilediler.” dedi.

Orta Asya


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