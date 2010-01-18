İsrail yine bir ayıp yaptı

El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail, Kudüs’ten sonra ikinci tarihi kent olan Yafa’daki Müslüman mezarlığına ve Yafa’nın Ulu Cami bitişiğindeki alana otel inşa edecek.



Haberde, Memluk devleti dönemindeki tarihi mezarların yer aldığı alanda ve 1948 yılında Filistin’den göç eden Filistinlilere ait onlarca dönüm arazi üzerinde beş yıldızlı otellerin inşaata başlanacağı söylendi.



Söz konusu alanlarda vakıf arazilerinin de olduğunu söyleyen kent sakinleri, İsrail’in, Yafa Ulu Cami çevresindeki alanlarda otel inşa etme hakkını nereden aldığını merak ettiklerini belirtiyorlar.



El Kuds Vakfı yetkilisi Abdülmecid İğberiyet, Yafa’daki Hilton otelinin de yıllar önce Abd Nebi mezarlığının bulunduğu yerde kurulduğunu söyledi.



İğberiyet, İsrail’in Kudüs, Hayfa ve diğer kentlerin mezarlıkları üzerinde binalar ve otoparklar inşa ettiğini belirtti.



İsrail’in başkenti Tel Aviv de bulunan Tel Aviv Üniversitesi de bir Müslüman mezarlığı üzerinde kurulmuştu.